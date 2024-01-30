

رفع الألماني يورغن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية راية التحدي أمام نظيره السعودي في مواجهة اليوم، بعدما طلب كلينسمان من الصحافيين الكوريين قبل لقاء السعودية، تمديد حجز فنادقهم بالدوحة، كونه على ثقة كبيرة من تجاوز «الأخضر» في ثمن النهائي. وأشار كلينسمان إلى أن المنتخب السعودي يستحق كل التقدير والاحترام. وقال: «هو منتخب كبير، ونحن نحترم جميع منتخبات البطولة، ونتائجنا هي التي وضعتنا أمامهم»، لافتا إلى أنه لم يتهرب من مواجهة اليابان، «لقد اقترفنا خطأ ضد ماليزيا مما كلفنا التعادل، وابتسمت لأنني توقعت قبلها أن نرتكب خطأ وحذرت منه».