

شدد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي على أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز على كوريا الجنوبية، وقال: «الأخضر استعد لهذه المباراة مثل أي مباراة أخرى، معربا عن سعادته بمواجهة منتخب قوي يضم العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، لكن اهتزاز شباكهم كثيرا يعني أن لدينا فرصة مميزة للتسجيل»، لافتا إلى أن المنتخب السعودي تحسن كثيرا، وهو ما يعد بمباراة قوية.



وأشاد مانشيني بالدعم الجماهيري الكبير لـ «الأخضر»، وقال: «إنه سعيد جدا لأن هناك 12 لاعبا في أرض الملعب، وسيكون للجماهير دور حاسم في المباراة».