الخرافي:المعرض يتبوأ مكانة رفيعة على خارطة معارض الاختراعات الدولية ويعكس الدور الريادي للكويت بدعم العلماء والعلوم



أعلن النادي العلمي انطلاق النسخة الـ14 من المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الأحد المقبل بمشاركات من 40 دولة تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وقال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي رئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر النادي لاستعراض الترتيبات والاستعدادات لإقامة هذا الحدث العالمي إن المعرض بات يتبوأ مكانة رفيعة على خارطة معارض الاختراعات الدولية بما يعكس الدور الريادي لدولة الكويت في مجال دعم العلماء والعلوم على مستوى الشرق الأوسط مثمنا جهود المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني في إنجاح فعالياته والارتقاء به.



وأضاف أن رعاية صاحب السمو الأمير للمعرض المستمر حتى 7 فبراير المقبل في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت تأتي تأكيدا على دعم سموه للعلم والعلماء وهو ما زاد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا من أجل الارتقاء بهذا الحدث المهم.



وأفاد الخرافي بأن هناك عدة جهات خليجية وعربية حرصت على المشاركة والتواجد في المعرض منها مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسة الملك عبدالعزيز وجامعة المجمعة السعودية والنادي العلمي القطري والنادي العلمي الإماراتي وجامعة الرباط المغربية والجمعية العراقية للمخترعين وجمعية حضرموت اليمنية للاختراعات.



وذكر الخرافي أن هناك جهات عدة تشارك للمرة الأولى أبرزها الجمعية الصينية للاختراعات التي ستمنح جائزة لأحد المخترعين الفائزين ضمن جوائز المعرض والمعهد الاتحادي للملكية الصناعية في روسيا انطلاقا من السمعة العالمية المميزة التي اكتسبها هذا الحدث العلمي.



وتابع أن هناك عدة جهات ومنظمات عالمية معنية بالاختراعات والابتكارات تحرص على التواجد سنويا في هذا المحفل منها معرض جنيف الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة "وايبو" والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين "إيفيا" وتمنح هذه الجهات جوائز باسمها للمخترعين الفائزين إيمانا منها بأهمية المعرض ورسالته وأهدافه.



وتقدم الخرافي بالشكر لكافة الجهات المعنية في الدولة والتي قدمت التيسيرات لإقامة المعرض، مشيدا بدور مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الداعم والشريك الاستراتيجي للنادي العلمي وشركة زين للاتصالات على الرعاية المستمرة التي تقدمها للمعرض منذ انطلاقته الأولى وكذلك بيت التمويل الكويتي.



من جهتها قالت مدير دائرة تحفيز المشاركة بالعلوم والتكنولوجيا في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي م.منار الراشد في كلمة مماثلة: إن دعم المؤسسة لهذا المعرض يأتي تحقيقا لأهدافها المتمثلة في كونها ركيزة لتحفيز ودعم العطاء العلمي والمعرفي والابتكار وحرصا منها على المساهمة في تطوير المفاهيم والأفكار التي من شأنها المشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد.



وأكدت الراشد حرص "التقدم العلمي" على توفير الدعم لجميع قطاعات المجتمع لضمان استدامة ورفاهية الكويت بما يتماشى مع الرؤية التنموية.



من جانبه قال رئيس هيئة المحكمين في المعرض ديفيد فاروقي خلال المؤتمر إن عدد الدول المشاركة في النسخة الـ14 يتجاوز 40 دولة عربية وأجنبية تقدمت بأكثر من 200 اختراع فيما يبلغ عدد المخترعين الكويتيين 21 مخترعا تقدموا بـ 14 اختراعا يمثلون جهات علمية عدة هي جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وغيرها.



وذكر فاروقي أن هيئة محكمي المعرض تضم نحو 60 محكما من الأكاديميين والمختصين في كافة المجالات العلمية، مضيفا أن الأعمال المشاركة في معرض هذا العام تضم مجموعة مميزة من الاختراعات المثيرة للإعجاب.



ولفت إلى أن الاختراعات المشاركة تغطي كافة المجالات وستخضع لتقييم هيئة المحكمين من الأكاديميين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأطباء والمتخصصين المحترفين في مجالات عدة ويتمتعون بالخبرة الكافية في تحكيم الاختراعات ويتبعون المعايير العالمية لمعرض جنيف الدولي.