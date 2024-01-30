المجلس رحب بقرار محكمة العدل الدوليةالقاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ‏

إدانة الهجوم الإرهابي على أحد المواقع بالقرب من الحدود الأردنية السورية وتأكيد موقف الكويت الرافض للأعمال الإرهابية

المجلس هنأ منتخب الكويت لكرة اليد لتأهله لمونديال كأس العالم 2025

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ د٠محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلـس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي

بما يلي :

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الثلاثاء الموافق 30 /1 /2024 متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ، رافقت سموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال .

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح مفصل قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حول تفاصيل إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف بعض دور العبادة ، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة، من إلقاء القبض على عناصر تنتمي إلى تنظيم إرهابي وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

وضمن هذا السياق، أثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة وقياديي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي تمكنت من اكتشاف هذه الخلية، مؤكداً أن رجال الأمن سيظلون دوما العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن، مجدداً ثقته برجال الأمن الذين سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره .

من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروعات قوانين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات الهيئات الملحقة ومشروعات قوانين بشأن ربط ميزانيات المؤسسات المستقلة، وذلك عن السنة المالية 2024 /2025 .

وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ومسؤولو وزارة المالية بشأن مشروعات القوانين سالفة الذكر، التزاماً بنص المادة (140) من الدستور، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ، ورفعها إلى صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة .

وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها كل من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والعاملين في وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية لإعداد مشروعات القوانين .

وبمناسبة تأهل منتخب الكويت لكرة اليد لمونديال كأس العالم 2025 ، المقررة إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج ، عبر مجلس الوزراء عن خالص تهانيه لهذا الإنجاز الرياضي المميز ، معرباً عن شكره وتقديره للاعبين والجهاز الفني والإداري ، وكل من ساهم في تحقيق الإنجاز ، متمنيا للرياضة الكويتية المزيد من التقدم والنجاح في المحافل الرياضية .

وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى إفادة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود سليمان معرفي بشأن صرف مكافآت مالية للاعبين نظير جهودهم التي توجت بتحقيق هذا الإنجاز الرياضي .

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية عبدالله اليحيا عن المستجدات والتطورات الراهنة بالساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي القاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني إثر دعوى تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة أمام المحكمة باعتبار أن نتائج العدوان على غزة تعتبر خرقاً لهذه الاتفاقية ، وأثنى مجلس الوزراء على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في تقديمها تلك الدعوى القضائية، مجددة مطالباتها المجتمع الدولي بالضغط على الكيان المحتل لإيقاف عدوانه المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر وحصد أرواح أكثر من 26 ألف من السكان معظمهم من النساء والأطفال، وطالب مجلس الوزراء بضرورة العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة .

كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ قلق دولة الكويت بشأن قرار بعض الدول المانحة وقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى ( أونروا ) على إثر الاتهامات التي وجهت لأفراد من موظفي الوكالة، مؤكداً في هذا الصدد الدور الإنساني والحيوي المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 5,7 ملايين لاجئي فلسطيني، داعياً المجتمع الدولي لمواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي شن يوم أمس الاثنين على أحد المواقع بالقرب من الحدود الأردنية السورية، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف القوات الأميركية المتمركزة في الموقع، مؤكداً موقف دولة الكويت الثابت بإدانتها كل الأعمال الإرهابية ودعوتها إلى تضافر الجهود للوقوف بوجه مثل تلك الأعمال لتحقيق استقرار المنطقة والعالم.