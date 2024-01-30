فاز منتخب كوت ديفوار على حساب السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الاصلي للقاء بالتعادل 1-1 وايضا الوقت الاضافي بنفس النتيجة وذلك فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب "شارليس كونان باني" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من السنغال التي ترجمت افضليتها بهدف مبكر عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة الرابعة، وهو ما زاد من الضغوط على اصحاب الارض لكنهم تماسكوا وبادوا بطل النسخة الاخيرة السيطرة حتى أدرك فرانك كيسي هدف التعادل بالدقيقة 86 من ركلة جزاء لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لينتظر الفائز من مالي وبوركينا فاسو.

وقد دخل المنتخب السنغالى اللقاء بمعنويات عالية، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات برصيد 9 نقاط، جعلته أبرز المرشحين لتحقيق اللقب، فى ظل حالة الاستقرار الفنى مع المدرب الحالى أليو سيسيه وجاهزية نجومه مثل إدوارد ميندى وخاليدو كوليبالى وساديو مانى. في المقابل، تسلحت كوت ديفوار بالدفعة المعنوية الكبيرة بعد العودة الغريبة للبطولة بالتأهل في اللحظات الاخيرة كأفضل ثوالث برصيد 3 نقاط، وبعد إقالة المدير الفنى لويس جاسكيه ومساعده جيزلان برانتان بعد المستوى المتواضع بالدور الاول فيما تولى إيميرس فاييه، مساعد المدرب فى الجهاز الذى تمت إقالته، مهمة تدريب المنتخب مؤقتًا فى باقى المباريات، وسط طموحات كبيرة بتحقيق مفاجأة وإكمال سيناريو الغرابة.