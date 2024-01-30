أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أهمية استمرار الدعم المادي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" في هذه الظروف الحرجة، ودعا الدول التي أعلنت تعليق مساعداتها للوكالة الدولية لمراجعة هذا القرار واستئناف مساعداتها في أقرب وقت.

وقال الأمين العام إن من شأن تعليق تقديم الدعم للوكالة أن يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعرقل سير عمل المنظمة في أداء المهام الموكلة لها، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة وضعاً إنسانياً كارثياً، يتطلب مضاعفة الجهود لتقديم الغوث للأطفال والنساء، وتشغيل المستشفيات لعلاج المرضى والجرحى والمصابين في الهجمات الإسرائيلية الشرسة على المدنيين والأهداف المدنية في غزة.



وأشاد البديوي بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها وكالة الأونروا للأهالي في قطاع غزة وكل المناطق الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللاجئين، معرباً عن استمرار دعم مجلس التعاون وتأييده الكامل للأهداف السامية التي تعمل الوكالة الدولية على تحقيقها.



وطالب الأمين العام في ختام تصريحه المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته بمضاعفة الجهود لتقديم كل أشكال الدعم للوكالة للاستمرار في أداء مهامها الإنسانية النبيلة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.