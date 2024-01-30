عبدالعزيز الفضلي

أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.عادل العدواني، بإنهاء الإستعانة بخبرات كافة المستعان بهم وسيكون يوم 31 الجاري آخر يوم لهم في العمل.

وقال الديوان في كتابه الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه: "بالإشارة للمرسوم رقم (1) لسنة 2024 بتشكيل الوزراة يرجى التكرم من معاليكم بالإيعاز لمن يلزم للعمل على ما يلي : إنهاء الإستعانة بخبرات كافة المستعان بخبراتهم سـواء مـن المتقاعدين أو مـن غيـر المتقاعدين المستعان بخبراتهم خارج أوقات الدوام الرسمي بجهات عملهم الأصلية مـن قبـل معالي الوزير السابق العاملين بالجهات التابعة لمعاليكم .يكون تاريخ نهاية الإستعانة بخبرات المشمولين بالبند السابق بما لا يتجاوز تاريخ 2024/1/31" .