أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح الناصر، أن زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، في أول زيارة خارجية لسموه بعد تسلمه مقاليد الحكم تجسد في مضمونها العلاقات الأخوية المتأصلة والراسخة عبر الزمن.

وقال في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، إن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية تتمتعان بعلاقات أخوية على الصعيدين الرسمي والشعبي تتجاوز في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية إلى مفهوم الأخوة وأواصر القربى والمصير المشترك.

وأضاف أن الكويت والسعودية تسيران على الطريق ذاته في كل المحافل الدولية وعلى جميع الأصعدة الهادفة إلى دعم السلم والاستقرار في المنطقة والعالم وتنطلقان من رؤية مشتركة لتحقيق الازدهار لشعبيهما.

وأكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما والمكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى دولة الكويت وشعبها.

وأعرب الشيخ صباح الناصر عن تمنياته بأن تكلل الزيارة بالنجاح لما فيه خير وصالح البلدين في ظل قيادتيهما الحكيمتين ورؤيتهما الثاقبة نحو مستقبل زاخر ومستقر للمنطقة والعالم.