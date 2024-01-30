الاء خليفه

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د. فاضل عزيز، بأنه قد تم قبول 47 طالبًا وطالبة في كلية العلوم الإدارية من الطلبة الأجانب الدراسين على نفقتهم الخاصة من خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات ممن يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة وفقاً لقواعد قبول خريجي المرحلة الثانوية.

كما أشار إلى أن قبول الطلبة الأجانب الدراسين على نفقتهم الخاصة قد تم وفقًا لترتيب رغباتهم في ضوء العدد المعتمد للقبول في كلية العلوم الإدارية وذلك وفقًا لقرار مجلس الجامعة ومجلس الجامعات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكلية وسياسة القبول للعام الجامعي 2023/2024 التي تنص على أنه "يشترط لقبـول أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة ألاّ تقل نسبته في شهـادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص".

وأضاف بأنه سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف النقالة إلى جميع الطلبة المقبولين محددًا فيها التخصص الذي تم قبول الطالب فيه، وسيكون اعتماد القبول On line من خلال الدخول على موقع نظام القبول الإلكتروني http://portal.ku.edu.kw/admission وسداد الرسوم بقيمة 10 دينار كويتي.

كما يمكن لجميع الطلبة الذين قاموا بتقديم طلبات التحاق معرفة نتيجة قبولهم من خلال الدخول على موقع تقديم طلبات الالتحاق الإلكتروني المشار إليه أعلاه.

وختم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل الدكتور فاضل عباس عزيز تصريحه بتهنئة الطلبة المقبولين وذويهم على قبولهم في الجامعة، متمنيًا للطلبة مسيرة دراسية موفقة.