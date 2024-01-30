غادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن ظهر اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية وذلك في زيارة دولة.

وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ جابر المبارك ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ دعيج الخليفة والشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد والشيخ أحمد صباح سالم الصباح والشيخ الدكتور علي سالم العلي الصباح والشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح والشيخ فهد جابر الأحمد الصباح والشيخ حمد جابر العلي الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.



