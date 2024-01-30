بحفظ الله ورعايته وصل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم إلى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة دولة.

هذا وقد قام سرب من الطائرات الحربية السعودية بمرافقة طائرة سموه رعاه الله فوق الاجواء السعودية وقدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا شكلت فيه ألوان علم دولة الكويت ثم قامت الفرق العسكرية بنفخ الأبواق وأطلقت المدفعية السعودية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه حفظه الله.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما كان في استقبال سموه حفظه الله صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.

هذا ويرافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كلا من سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ دعيج الخليفة والشيخ سالم العبدالعزيز وسمو الشيخ صباح الخالد والشيخ أحمد صباح السالم والشيخ د. علي السالم والشيخ مبارك الدعيج والشيخ فهد جابر الاحمد والشيخ حمد جابر العلي وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.