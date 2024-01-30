أعلن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اليوم الثلاثاء إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات حتى إشعار آخر.

وقال مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور جاسم العلي في بيان صحفي أن "قرار الإيقاف جاء في ظل القرار الوزاري رقم (2024/13) الصادر في ال28 من يناير الحالي" موضحا أن باقي التخصصات ما زالت مدرجة على قوائم الجهاز.

وأضاف أن القرار الوزاري الصادر مؤخرا جاء عطفا على خطاب المكتب الثقافي بدبي والمرفق فيه خطاب جامعة خليفة المتضمن نصه "بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد تقرر إغلاق برنامج البكالوريوس تخصص الطب في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وحتى إشعار آخر".

وأوضح العلي أن كتاب المكتب الثقافي في دبي عرض على لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت باجتماعها ال40 المنعقد في العاشر من يناير الحالي وأوصت اللجنة بالموافقة على إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة في برنامج دكتور في الطب بجامعة خليفة وإصدار قرار وزاري بشأن ذلك.

وذكر العلي إنه عطفا على الإجراءات المتبعة ولضمان رفع مستوى و كفاءة التحصيل العلمي والمهارات الأساسية المطلوبة لممارسة مهنة الطب عرض قرار اللجنة المذكور أعلاه على وزير التربية ووزير التعليم والبحث العلمي الذي تبنى قرار اللجنة وأصدر قرار الإيقاف.

وأشار الى أن جامعة خليفة ما زالت مدرجة على قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي بجميع التخصصات ما عدا تخصص الطب البشري وذلك للمحافظة على جودة التعليم في الكويت وتوفير التخصصات الأكاديمية المعترف بها والمصنفة عالميا وذلك لمصلحة أبنائنا الطلبة.

وأشاد بالتعاون البناء مع مؤسسات التعليم العالي متمثلة في وزارة التربية والتعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب الثقافي الكويتي في الإمارات وحرصها على المحافظة على جودة مخرجات التعليم العالي.