استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير للمنظومة الأمنية والنهوض بمستوى القدرة والكفاءة لمنتسبي المؤسسة الأمنية

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اليوم في مقر وزارة الداخلية اجتماعا أمنيا مع الوكلاء المساعدين والمديرين العامين، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية بالوكالة الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح.

‏وفي بداية الاجتماع، رحب اليوسف بقيادات المؤسسة الأمنية، ونقل لهم تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على عطائهم اللامحدود في حفظ أمن الوطن والمواطنين، وأثنى اليوسف على الجهود المخلصة التي تبذلها جميع قطاعات وزارة الداخلية من أجل فرض السيطرة الأمنية بهدف تحقيق وتوفير الأمن والأمان في البلاد والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.

‏وأكد على ضرورة ترجمة التوجيهات السامية ببذل كل الجهود في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لافتا إلى ان التوجيهات السامية منهج عمل وخريطة طريق نحو استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير للمنظومة الأمنية والنهوض بمستوى القدرة والكفاءة لمنتسبي المؤسسة الأمنية.

ووجه اليوسف إلى ضرورة الضبط والربط العسكري وبذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية من كل قطاعات الوزارة المعنية، والتواجد الفعال والمستمر لرجال الأمن في مخافر الشرطة وللدوريات الأمنية على مدار الساعة في كل الطرق الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية من أجل تعزيز الأمن في البلاد، ومعالجة السلبيات أولا بأول والتعامل بكل حزم مع الخارجين على القانون.