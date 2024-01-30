قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عصر أمس بزيارة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في قصر العرقة بالعاصمة السعودية الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه.

هذا، وتم خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق الروابط المتميزة واستعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف.