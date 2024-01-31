أكدت الحكمة الكويتية الدولية لمى أحمد عبدالعال أن الفروسية الكويتية تضم مجموعة كبيرة من الفرسان والفارسات صغار السن الذين يشاركون في المراحل العمرية المبتدئة على ارتفاعات 70 و90 سم سيكون لهم دور كبير في تطور الفروسية الكويتية.

وقالت لمى عبدالعال: «شكرا لشركات القطاع الخاص التي تقوم بدعم ورعاية الفرسان، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتمثل في الهيئة العامة للرياضة الذي كان ولايزال الرافد الأساسي لتطوير الفروسية».

وأكدت أن هناك بالفعل تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في رياضة الفروسية خصوصا في رياضة قفز الحواجز، وهناك أكثر من فارس منافس في كافة المراحل المبدئية والمتوسطة والمتقدمة، وهؤلاء الفرسان يحتاجون إلى مزيد من الدعم، خصوصا أن هذه الرياضة مكلفة للغاية من حيث شراء خيل وإقامة معسكرات خارجية في الدول الأوروبية.

وفي الختام عبرت لمى عبدالعال عن سعادتها بالمشاركة في إدارة بطولة «ذا ستاديوم» لقفز الحواجز وهي أول بطولة تقام في شاطئ المارينا، بمشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة، وهنأت الفارس العالمي نجم نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي لتحقيقه لقب بطولة «ذا ستاديوم» وهي أول بطولة تقام خارج الأندية المحلية.