بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد زيارة دولة.

وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما كان في وداع سموه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح الناصر.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.