أشاد سفير الهند لدى البلاد د.أدرش سويكا أول من أمس بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع نيودلهي بالكويت، معربا عن تقدير بلاده للكويت أميرا وحكومة وشعبا لالتزامها الثابت بتطوير تلك العلاقات والنهوض بها.



جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الهندي سويكا في احتفال أقامته سفارة بلاده بمناسبة «يوم الجمهورية» على مرور 75 عاما على دخول دستور الهند حيز التنفيذ وحضرها نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية وكبار الشخصيات في البلاد.



وقال إن «الهند تقدر للكويت أميرا وحكومة وشعبا التزامها الثابت بالعلاقات الوثيقة والودية التي تجمع البلدين الصديقين».



وأضاف السفير سويكا أن البلدين سيواصلان إحراز تقدم كبير في المشاركات والتعاون في شتى المجالات وعلى الأصعدة كافة، معربا عن تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون ما بين الحكومتين والشعبين الصديقين.



وذكر أن نيودلهي والكويت تجتمعان في إيمانهما بأن «الحوار والديبلوماسية هما السبيل الوحيد للمضي قدما في حل الصراعات والنزاعات الدولية وأن العالم أسرة واحدة».