

القاهرة - ناهد إمام



قال د.حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه تم إجراء الفحص الطبي لـ 1.5 مليون ألف شاب وفتاة من المصريين والأجانب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج.



وأضاف د.حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع، أنه تم إصدار 1.3 مليون شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ «كيو أر كود» للمقبلين على الزواج.



وتابع د.حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ان شهادات فحص المقبلين على الزواج سارية لمدة 6 شهور من تاريخ الإصدار، ومن الضروري إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يوما قبل إتمام الزواج لتسلم النتائج والحصول على الشهادات الصحية.



وأكد الحرص على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:



‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.