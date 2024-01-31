

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



عقدت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعها في مقرها ببرج البدع في الدوحة برئاسة د.خالد عبدالعزيز مقرن، وحضور الأمين العام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عضو لجنة المسابقات محمد فرحان وبقية أعضاء اللجنة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بأجندة الاتحاد المقبلة.



وتطرق الاجتماع إلى إقامة بطولتين للشباب والناشئين، وسيقوم الاتحاد الخليجي بمخاطبة الاتحادات الخليجية بشأن رغبة استضافة وتنظيم البطولتين، كما تم اختيار محمد عبدالله هزام الظاهري نائبا لرئيس اللجنة، ومناقشة مقترح إقامة بطولة الأندية الخليجية ورزنامة المسابقات للسنة المقبلة.