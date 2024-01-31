

أعلن الاتحاد الكونغولي تصعيد قضية مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، بالتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، اعتراضا على إلغاء العقوبة الموقعة على المدير الفني لـ «أسود الاطلس»، واصفا قرار لجنة الاستئناف بـ «غير المبرر».



وكان «كاف» قد عاقب الركراكي الأربعاء الماضي بإيقافه 4 مباريات، بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، إلى جانب فرض غرامة مالية بقيمة 5 آلاف دولار، وذلك على خلفية دخول الركراكي في مشادة مع قائد منتخب الكونغو الديموقراطية شانسيل مبيمبا، عقب مباراتهما بالجولة الثانية من دور المجموعات، لكن الاتحاد المغربي قدم استئنافا على العقوبة، لتقوم لجنة الاستئناف بعدها بإلغاء قرار لجنة الانضباط، وإسقاط كل العقوبات الموقعة على الركراكي.