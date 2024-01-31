حنان عبد المعبود



في إطار الدور التوعوي لمعهد دسمان للسكري حول مرض السكري والإسهام في الوقاية منه بين شرائح المجتمع، تواجدت العيادة المتنقلة للمعهد في مسجد الدولة الكبير، لإتاحة ما تقدمه من خدمات طبية متنوعة للمصلين وزوار المسجد.



وتواجد فريق طبي من المعهد على متن الحافلة لإجراء فحوصات سكر الدم، والضغط والعلامات الحيوية وتقديم المشورة الطبية للمصلين والزوار الذين توافدوا للاستفادة من هذه الخدمات بالإضافة إلى كتيبات ومطويات توعوية متنوعة حول سبل الوقاية من مرض السكري والتعايش الأمثل معه.



جدير بالذكر أن المعهد يأخذ على عاتقه تنظيم هذه الحملات التوعوية على مدار العام لأهميتها التي تكمن في الإسهام في الكشف عن الإصابة بالمرض.