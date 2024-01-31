

يخوض برشلونة «المتعثر» اختبارا لا يخلو من الصعوبة عندما يستضيف أوساسونا اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسيكون «البارسا» حامل اللقب مطالبا بردة فعل أمام ضيفه أوساسونا بعد الخسارة المدوية التي مني بها على أرضه أمام فياريال 3-5 السبت والتي تلت خروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية بخسارته أمام مضيفه أتلتيك بلباو 2-4 بعد التمديد، ما أدى إلى قرار مفاجئ من مدربه تشافي بإعلان رحيله في نهاية الموسم.



وخسر برشلونة مركزه الثالث لمصلحة أتلتيكو بفارق الأهداف (44 نقطة لكليهما)، وأصبح رابعا متقدما بفارق نقطتين فقط عن أتلتيك بلباو الخامس، ومتخلفا بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد و11 نقطة عن جاره جيرونا المتصدر.



وفي مباراة أخرى، يطمح أتلتيكو مدريد الى البقاء في المركز الثالث عندما يستضيف رايو فايكانو اليوم ايضا في مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها.



وفي ختام المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة، استعاد خيتافي توازنه في توقيت مناسب عندما تغلب على ضيفه غرناطة 2-0.



وسجل الإنجليزي مايسون غرينوود المعار من مان يونايتد (21) وبورخا مايورال (36) الهدفين.



إيطاليا



واصل روما صحوته بقيادة مدربه الجديد أسطورته السابق دانييلي دي روسي عندما تغلب على مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير 2-1 في ختام المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا من ركلة جزاء إثر لمسة يد على جوليو ماغيوري (51)، ولورنتسو بيليغريني (66) هدفي روما، واليوناني غريغوريس كاستانوس (70) هدف ساليرنيتانا.



وهو الفوز الثاني تواليا لروما بقيادة دي روسي خليفة البرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه بشكل مفاجئ ذلك بعد خسارتين متتاليتين للفريق على يد الجار لاتسيو 0-1 في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية وميلان 1-3 في الدوري. واستهل دي روسي مشواره على رأس الإدارة الفنية لروما بالفوز على فيرونا 2-1 أيضا في المرحلة الماضية.

وقال دي روسي عقب الفوز على ساليرنيتانا: «افتقرنا في بعض الأحيان إلى القتالية، ولم نفز بما يكفي من المواجهات الثنائية، لكن هناك بعض اللاعبين الموهوبين جدا في هذه المجموعة والذين يقاتلون حتى النهاية. الحالة الذهنية موجودة، وما زلنا بحاجة إلى الوقت».



ورفع روما رصيده الى 35 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 12 نقطة في المركز الـ 20 والأخير.