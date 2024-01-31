

واصلت الرأس الأخضر حلمها وبلغت ربع نهائي أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بعدما أنهت مغامرة موريتانيا بالفوز عليها 1-0.



وسجل جناح فاتح كارا جمرك التركي ريان منديش الهدف الوحيد من ركلة جزاء، مؤكدا المشوار الرائع لمنتخب بلاده في النسخة الحالية، فيما ودعت موريتانيا العرس القاري برأس مرفوع في أول دور ثمن نهائي في تاريخها.



وأحكم منتخب الرأس الأخضر سيطرته على المجريات مستغلا تكتل المنتخب الموريتاني في الدفاع وهو أمر كان متوقعا من مدربه القمري أمير عبدو الذي لعب بتشكيلة دفاعية، مع الاعتماد على المرتدات السريعة بوجود رأس الحربة حمية الطنجي، وفيما اقترب اللقاء من نهايته حصل منتخب الرأس الأخضر على ركلة جزاء عندما حاول المدافع ياسين شيخ الولي إعادة الكرة برأسه الى الحارس نياس فحاول البديل بنشيمول خطفها قبل الأخير، لكنه تعرض إلى العرقلة فانبرى لها منديش مسددا بقوية في وسط المرمى (89).



وتلعب الرأس الأخضر مع الفائز من مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في ربع النهائي السبت المقبل على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو.