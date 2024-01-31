

بعد أيام قليلة من الإعلان المفاجئ لمديره الفني الألماني يورغن كلوب عن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، يخوض ليفربول أحد الاختبارات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة.



ويلتقي ليفربول مع ضيفه تشلسي اليوم، في قمة مباريات المرحلة الـ 22 للمسابقة العريقة، حيث يتطلع كلا الفريقين لمواصلة صحوتهما في البطولة عقب فوزهما في مبارياتهما الثلاث الأخيرة. ويتربع ليفربول على صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مان سيتي، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما يتواجد تشلسي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة. وما يضاعف من صعوبة مهمة ليفربول في اللقاء، هو استمرار غياب العديد من عناصره الأساسية، وفي مقدمتهم النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، ليعود إلى إنجلترا من أجل إعادة تأهيله.



كما يفتقد ليفربول أيضا خدمات لاعب الوسط الياباني واتارا إيندو، حيث ما زال متواجدا مع منتخب «الساموراي» في كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في قطر. لكن الأمر يبدو مختلفا هذه المرة أمام تشلسي، الذي يخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على كريستال بالاس ولوتون تاون وفولام في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، وهو ما أنعش آماله من جديد في التواجد ضمن فرق المربع الذهبي، التي يبتعد عنها بفارق 12 نقطة.



وفي اليوم ذاته، يخوض مان سيتي اختبارا سهلا أمام ضيفه بيرنلي، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 12 نقطة، حيث يتطلع الفريق السماوي لتحقيق فوزه الرابع على التوالي، لتشديد الخناق على ليفربول.ويرغب توتنهام، صاحب المركز الخامس برصيد 40 نقطة، في العودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، حينما يلعب ضد ضيفه برينتفورد، الذي يحتل المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.



وفي مسابقة كأس إنجلترا، لحق بلاكبيرن روفرز من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) بركب المتأهلين الى الدور ثمن النهائي بفوزه على ضيفه ريكسام من المستوى الرابع 4-1 في الدور الرابع.



وضرب بلاكبيرن روفرز موعدا في الدور المقبل مع نيوكاسل يونايتد.