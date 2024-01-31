التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير أمس الثلاثاء في ديوان عام الوزارة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأنشطة والمشاريع التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي على الصعيدين الإقليمي والعالمي وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني لدعم الجهود المشتركة للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية جراء الحروب والأزمات، ومن ضمنها المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الكويت إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.



وقد أثنى وزير الخارجية خلال اللقاء بالإسهامات المشهودة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي في خدمة غايات العمل الإنساني، مقدرا المساعي الحثيثة التي تقوم بها الجمعية نحو إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية المتنوعة للشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم وإبراز المكانة المرموقة التي تعتليها دولة الكويت ودعم رصيدها الحافل بالعمل الإنساني المميز.



من جهة أخرى، تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية بجمهورية كوسوفو الصديقة دونيكا غيرفالا قدمت خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية. وأعربت عن أطيب تمنياتها بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله، والتطلع للعمل المشترك نحو تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين ودعم مجالات التعاون المتعددة في مختلف القطاعات.