التعاون العسكري والدفاعي من أساسيات العلاقة بين الكويت وبريطانيا ويغطي التدريب على الأجهزة العسكرية البريطانية

الكويتيون سيستفيدون من نظام تصريح السفر الإلكتروني المسبق من 22 فبراير المقبل بما يسهل سفرهم للمملكة المتحدة

بين البلدين تعاون أمني وبالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.. وما يميز المملكة المتحدة من استقرار يوفر بيئة آمنة للاستثمار





أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مكتب مجلس الوزراء عضو البرلمان في المملكة المتحدة أوليفر داودن أمس الثلاثاء صلابة ومتانة الأواصر التاريخية بين بلاده ودولة الكويت «التي تعتبر بلدا صديقا وحليفا مهما».



وقال داودن في لقاء مع «كونا» إن زيارته الحالية إلى الكويت تأتي للمشاركة في الاحتفال بمرور 125 عاما على العلاقات الكويتية - البريطانية، مؤكدا أن تلك العلاقة المميزة تحظى بدعم الأسرتين الحاكمتين في البلدين والشعبين الصديقين.



ولفت إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين الأسرة الحاكمة في كلا البلدين الصديقين والتي تمتد لأجيال عديدة مرت بمراحل تعاون تجلت حينما أرسلت بريطانيا قواتها للمساعدة في تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.



وأشار إلى حرص رئيس الوزراء في المملكة المتحدة ريشي سوناك «على مشاركتي والاجتماع بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والمسؤولين الكويتيين إضافة إلى المشاركة بالاحتفال بمرور 125 عاما على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين»، معربا عن سعادته في أن يصادف وصوله إلى الكويت مع يوم أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.



وذكر داودن أن عام 2024 سيشهد العديد من الفعاليات بمناسبة مرور 125 عاما على العلاقات الديبلوماسية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، معربا عن تطلعه إلى مستقبل واعد من العلاقات الثنائية وأن تشهد الـ 125 عاما المقبلة قفزات نحو علاقة مميزة ومتجذرة «لإيماننا بأن المملكة المتحدة تحتاج إلى علاقات متينة ودائمة مع حلفائها وأصدقائها».



وعن أبرز أهداف الزيارة أفاد بأنه بحث مع المسؤولين الكويتيين فرص التعاون المشترك في شتى المجالات، حيث اجتمع مع سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد بوعركي، كما سيبحث التعاون الثنائي مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة التعاون المشترك في مجال الاستثمار وتشجيع المزيد من الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة.



وعن الفرص الاستثمارية في بلاده أشار نائب رئيس مجلس الوزراء البريطاني إلى أن «ما يميز المملكة المتحدة هو الاستقرار وما يوفره ذلك الاستقرار من بيئة آمنة للاستثمار».



وحول أبرز محطات التعاون العسكري المشترك بين الجانبين أكد أن ‏التعاون في المجال العسكري والدفاع من أساسيات العلاقة بين البلدين، كما أن التعاون في هذا المجال يغطي التدريب على الأجهزة العسكرية البريطانية وأيضا التعاون الأمني والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي «وهذه كانت الموضوعات التي ناقشتها خلال وجودي في الكويت».



وعن تسهيل إجراءات السفر للراغبين في زيارة المملكة المتحدة قال الوزير داودن إن العام الحالي سيشهد إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني المسبق (ETA)، حيث سيستفيد الكويتيون منه اعتبارا من 22 فبراير المقبل «ليكون وصولهم إلى المملكة المتحدة أسهل من أي وقت مضى».



وعن الأحداث الراهنة في المنطقة وقطاع غزة أفاد بأن بلاده تسعى إلى «إنهاء المعاناة بأقرب وقت»، مؤكدا أن «المملكة المتحدة ملتزمة بالوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات الإنسانية وخروج الأسرى وقد أرسلت بريطانيا مساعدات إلى المنطقة وإذا تم بناء الثقة بين جميع الأطراف نستطيع الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم وننطلق منها إلى حل الدولتين».