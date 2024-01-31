أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت أمس عددا من صواريخ كروز باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربي، في أحدث حلقة من اختبارات لأسلحة يحذر خبراء من أن بيونغ يانغ قد ترسلها إلى روسيا لتستخدمها بحربها في أوكرانيا.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن سيئول «رصدت صواريخ كروز عدة غير محددة أطلقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية.



وذكرت الهيئة أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق، مضيفة «جيشنا يتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقظة ويراقب كذلك أنشطة كوريا الشمالية عن كثب».



ويقول الباحث آهن تشان-إيل، الذي يدير المعهد الدولي للدراسات الكورية الشمالية في حديث مع وكالة «فرانس برس»: «يعتقد أن كوريا الشمالية بدأت إنتاج كميات كبيرة من صواريخ كروز».