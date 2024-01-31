وصل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس إلى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة دولة.



هذا، وقد قام سرب من الطائرات الحربية السعودية بمرافقة طائرة سموه، رعاه الله، فوق الأجواء السعودية، وقدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا شكلت فيه ألوان علم دولة الكويت، ثم قامت الفرق العسكرية بنفخ الأبواق وأطلقت المدفعية السعودية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



كما كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد، وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.



هذا، ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من: سمو الشيخ ناصر المحمد، والشيخ دعيج الخليفة، والشيخ سالم العبدالعزيز، وسمو الشيخ صباح الخالد، والشيخ أحمد صباح السالم، والشيخ د.علي سالم العلي، والشيخ مبارك الدعيج، والشيخ فهد جابر الأحمد، والشيخ حمد جابر العلي، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.



وأقيمت بقصر اليمامة مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حيث وصل موكب سموه الرسمي يرافقه كوكبة من الفرسان على الخيول العربية، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



هذا، وقد تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الملكي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ثم قام سموه باستعراض طابور حرس الشرف، بعدها تفضل سموه بمصافحة أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة السعودية، كما قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، حفظه الله.



وكان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر أرض الوطن ظهر أمس متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة دولة.



وقد كان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وسمو الشيخ جابر المبارك، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي، وكبار المسؤولين بالدولة.



ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من: سمو الشيخ ناصر المحمد، والشيخ دعيج الخليفة، والشيخ سالم العبدالعزيز، وسمو الشيخ صباح الخالد، والشيخ أحمد صباح سالم، والشيخ د.علي سالم العلي، والشيخ مبارك الدعيج، والشيخ فهد جابر الأحمد، والشيخ حمد جابر العلي، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.