بداح العنزي



أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي فهد العبدالجادر عدم وجود أي مانع قانوني من تعديل اللوائح بعد إقرارها.



وقال العبدالجادر بعد اجتماع اللجنة امس ان اللجنة أحالت الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تعديل لائحة الإعلانات لضمان المصلحة العامة والحفاظ على الطابع الجمالي للكويت إلى الجهاز التنفيذي لتزويد اللجنة بالرأي الفني حول ما جاء بالاقتراح، حيث لا يوجد مانع قانوني من تعديل اللوائح بعد صدورها، مشيرا إلى أن الاقتراح تم تقديمه قبل اعداد اللائحة، وتم تزويد اللجنة برد لم يتضمن الرأي الفني.



وأشار إلى أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضوين سعود الكندري وفهيد المويزري، بشأن إعادة النظر بشأن تسمية المناطق التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأحالت إلى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من سعاد المزيدي بشأن تسمية شارع باسم والدها.