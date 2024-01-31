رعت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، السباق الثلاثي Triathlon الذي أقيم في المدرسة الإنجليزية - الكويت، والذي استمر على مدار يوم كامل.



وشمل هذا الحدث الرياضي المميز سباقات في عدة أنشطة، مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة، ليقدم فرصة مميزة للطلاب وأولياء الأمور والموظفين للمشاركة في أنشطة رياضية مختلفة، وسلط الحدث الضوء على أهمية العناية بالصحة البدنية من مختلف الأعمار.



وتأتي هذه الرعاية ضمن رؤية Ooredoo الكويت التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي، وذلك كجزء من جهودها لدعم المجتمع المحلي، وتعكس هذه المبادرة المهمة التزام Ooredoo برعاية التنمية الشاملة للطلاب ومقدمي الرعاية من خلال تعزيز اللياقة البدنية والعمل الجماعي والمشاركة المجتمعية.



وتهدف Ooredoo الكويت من خلال دعمها للسباق الثلاثي Triathlon في المدرسة الإنجليزية إلى تعزيز الاهتمام بأنماط العيش الصحي وتزويد المشاركين بالفرصة لإظهار مرونتهم وعزيمتهم، وتؤمن بأن الاستثمار في التعليم يتجاوز الأساليب التقليدية، وتجسد هذه الرعاية التزامها بتمكين الجيل القادم. وخلال الحدث، قدمت Ooredoo الكويت جوائز وهدايا رائعة للرياضيين الفائزين، مما زاد من حماسة المشاركين، وأظهر التزام الشركة بالتواجد في الفعاليات المجتمعية الرامية إلى تعزيز تبني نمط حياة صحي، وبجانب ذلك، كان الهدف الأسمى وراء إقامة السباق هو توجيه كل عائداته لجمعية الهلال الأحمر، وهذا ينسجم تماما مع أهداف شركة Ooredoo للتجاوب مع النداءات الإنسانية العاجلة وبذل كل الجهود لمساندة المحتاجين.



وهذا الحدث ليس مجرد سباق عادي، بل يتميز برؤية محددة وجهود مستدامة من قبل Ooredoo الكويت، إذ تتخذ الشركة خطوة جادة نحو تعزيز صحة وعافية الأطفال والبالغين على حد سواء.