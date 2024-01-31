

نظمت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) ملتقاها الثاني للمقاولين تحت رعاية الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بهدف تعزيز التواصل وتكريم أفضل الممارسات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة لشركاء النجاح من المقاولين العاملين في مجمع الزور النفطي.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وليد البدر إن تضافر الجهود بين العاملين والمقاولين لتحقيق التميز في مجال الصحة والسلامة والبيئة ساهم في نجاح الشركة، مؤكدا تطلعه إلى استمرار العمل لخلق آفاق جديدة وتبني الابتكارات.



وأضاف «نتحدى أنفسنا لجعل المزيد ممكنا ونعمل معا لتحقيق أعلى مستويات السلامة والاستدامة والتميز والإتقان».



وأشار البدر إلى أن تغيير ثقافة الصحة والسلامة والبيئة لا يقع فقط ضمن «مسؤولية الشركة»، بل هو التزام أخلاقي لضمان سلامة العاملين، مشيدا في الوقت ذاته بكل الجهود التي أثمرت تحقيق 66 مليون ساعة عمل آمنة في مرافق الشركة ما يعكس التكاتف بين العاملين والمقاولين لتحقيق التميز التشغيلي والعمل من أجل ضمان «صحة وسلامة» كل فرد في أسرة العمل.



بدوره، استعرض مدير مجموعة الصحة والسلامة والبيئة ضاري الغربللي، خلال الملتقى، أداء «كيبك» للصحة والسلامة والبيئة مع أبرز المبادرات والبرامج التي تم إنجازها، داعيا الحضور إلى الاستفادة من فعاليات الملتقى الذي ضم مجموعة من الجلسات النقاشية التي تنوعت بين الممارسات المثلى في مجالات الصحة المهنية، السلامة والصحة الجسدية والنفسية، إضافة إلى المعرض المصاحب للملتقى للشركات لاستعراض أدواتها وممارساتها في تلك المجالات.