

أعلن بنك وربة عن إطلاق قسم جديد للخدمات المصرفية للأعمال يقدم منتجات وخدمات مخصصة لتمكن رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أهدافهم من خلال أحدث الحلول في الخدمات المصرفية للأعمال.



وقال مدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال حمد المطوع إن قسم الخدمات المصرفية للأعمال صمم خصيصا ليقدم الحلول المصرفية للأعمال، ويقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية سهلة الاستخدام والمتاحة على مدار الساعة.



وأوضح ان القسم الجديد عبارة عن حساب جار يمكن للعميل فتحه بكل العملات الرئيسية ويتضمن بطاقات متعددة بوظائف مميزة وفيه رابط دفع الفواتير ومتوافر فيه أجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع والتطبيق الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ويوفر طلب دفتر شيكات وله جهاز CDM للإيداع النقدي لمن يريد القيام بعملية إيداع نقدي مجمعة من خلال خدمة رقمية متكاملة.



وذكر المطوع أن الغاية من ذلك هي تمكين الشركات من تحقيق طموحاتهم وخلق قيمة فريدة في الخدمات المصرفية وما بعدها لإتاحة الفرص للشركات وتقديم أفضل تجربة لعملائه خارج حدود الخدمات المصرفية.



وأضاف ان ما يميز البنك دائما هو الاهتمام المتواصل بالابتكار على أساس فهم واقعي لاحتياجات العملاء واهتمام كبير بطموحاتهم والمحافظة على الشفافية في العلاقة مع العملاء المبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادلين مع التطلع إلى التميز والتفرد من خلال الريادة في ابتكار أبسط الحلول وأكثرها ملاءمة للعملاء.



وأفاد المطوع بأن البنك يسعى دائما إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائه، سواء من الأفراد أو الشركات، لاسيما الناشئة انطلاقا من استراتيجية تسهيل جميع المعاملات المالية والمصرفية لهم وتوفيرها بأعلى مواصفات الأمان والسرعة والسهولة واليسر.



وأشار الى أن إدارة بنك وربة ارتأت منذ البداية التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه أصبح من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الكويتي وداعما أساسيا للتنمية وتنويع مصادر الدخل، وهو ما قررته الإدارة العليا في البنك من ضرورة التوجه لدعم مشروعاتهم وتنويع فرصهم نحو مزيد من الابتكار والإبداع وتحفيز فرص نموها ومساعدتها على الانطلاق في مختلف القطاعات والمجالات.



واختتم المطوع تصريحه بأن «وربة» يتبع استراتيجية طويلة الأجل لنمو مستدام ودعم مستمر لعملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكات واتفاقيات تعاون مشترك مع العديد من الشركات التي تقدم الدعم اللوجيستي والتقني، لاسيما المتخصصة في التجارة الإلكترونية والرقمية المختلفة، وهو ما يؤكد الدور الاقتصادي والاجتماعي للبنك.