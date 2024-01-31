

مفرح الشمري



اختارت اللجنة العليا للدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي (دورة المخرج محمد شكري جميل) الذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ودائرة السينما والمسرح خلال الفترة من 10 فبراير حتى 14 من الشهر نفسه الفنان القدير محمد المنصور عضوا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي ستكون برئاسة المخرج نجدت أنزور، وتضم اللجنة في عضويتها بجانب الفنان القدير محمد المنصور كلا من: الفنانة فاطمة الربيعي والسيناريست حامد المالكي والمخرج محمد الدراجي.



في حين سيترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة المخرج صلاح كرم، وتضم في عضويتها الفنان مقداد عبدالرضا، والفنانة منال سلامة، فيما سيترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية د.ماهر مجيد والفنان باسم قهار، والمخرج فارس طعمة التميمي، أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك (الإنيميشن) فسيترأسها الفنان ناصر حسن، وتضم في عضويتها المخرج د.محمد أبوغزالة ومدير التصوير زياد تركي.