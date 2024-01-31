

يحيى حميدان



طوى الدور التمهيدي من مسابقة كأس سمو الأمير لكرة القدم أوراقه دون أن يعلن أي فريق نفسه مرشحا فوق العادة للحصول على لقب «أغلى الكؤوس» بعدما وضح تراجع المستويين الفني والبدني للفرق، ودون أن تكون هناك مفاجآت.



وطغى الحذر وقلة الفرص على مجريات المباريات السبع التي لعبت في الدور التمهيدي، حيث تغلب العربي على الصليبخات 1-0، والنصر على الساحل 2-1، والفحيحيل على الشباب 4-1، والقادسية على اليرموك 2-1، والسالمية على خيطان 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، وكاظمة على برقان 1-0، والتضامن على الجهراء 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2. وشهدت المباريات السبع تسجيل 19 هدفا، 9 من هذه الأهداف جاءت في مباراتي الفحيحيل مع الشباب، والجهراء مع التضامن، وسجلت الفرق 9 أهداف في الأشواط الأولى و10 أهداف في الأشواط الثانية، فيما لم يشهد الوقت الإضافي في المباراتين اللتين اتجهتا إلى ركلات الترجيح أي أهداف.



ويعود غياب الإقناع عن مباريات الدور التمهيدي إلى عدة عوامل، منها: عودة الفرق للمنافسات الرسمية بعد فترة توقف طويلة قاربت الشهر، وكذلك عدم انتهاء البعض من ملف الانتقالات الشتوية بعدما خاضت المباريات بعدد قليل من المحترفين الأجانب.



ولم يظهر القادسية والسالمية بالمستوى المأمول منهما في الاختبارين الأولين للمدربين الجديدين، وهما: محمد المشعان مع «الأصفر»، والكرواتي أنتي ميشا مع «السماوي»، بعد أن حققا فوزين صعبين رغم الفوارق الفنية الكبيرة بينهما وبين منافسيهما اليرموك، الذي يتصدر دوري «زين» للدرجة الأولى، وخيطان صاحب المركز التاسع قبل الأخير في «دوري الأضواء» برصيد 7 نقاط جمعها من 14 مباراة. وينطلق الدور ربع النهائي من «أغلى الكؤوس» غدا الخميس، حيث يلتقي القادسية مع الفحيحيل، والعربي مع النصر، فيما يلعب بعد غد الجمعة الكويت المتأهل مباشرة لهذا الدور كونه حامل اللقب مع التضامن، وكاظمة مع السالمية.



وستكون الحظوظ في المباريات الأربع متساوية إلى حد ما، في حال ظهرت الفرق بذات الصورة التي كانت عليها في الدور التمهيدي، في حين يبدو أن «الأبيض» متفوق «على الورق» على التضامن صاحب المركز الثالث في «دوري المظاليم».