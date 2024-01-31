

شاركت شركة الملا للصيرفة إحدى شركات مجموعة الملا والشركة الرائدة في مجال التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في رعاية الموسم الثاني من بطولة KIB/The Stadium، وهي البطولة الرياضية الاحترافية الرائدة والأولى من نوعها في الكويت التي ركزت هذا العام بشكل خاص على رياضة الفروسية.



وافتتح الموسم الثاني من البطولة مساء الجمعة الماضي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، ورئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود حيات، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، والمدير التنفيذي لشركة سافكس أحمد الماجد، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الإدارة التنفيذية وموظفي KIB.



وبهذه المناسبة، قالت شركة الملا للصيرفة ان رياضة الفروسية في تطور مستمر وقرار تنظيم بطولة استثنائية لها على شاطئ المارينا يعطي انطباعا جميلا عن الكويت ويثبت للجميع داخل وخارج الكويت قدرتنا على تنظيم هذه الفعاليات.



وبينت الشركة أن رعايتها لهذا الحدث الكبير نابعة من التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية التي تقتضى المشاركة في مثل هذه المناسبات، مؤكدة أن الرياضة جزء أساسي من اقتصاد الدولة، وأن فكرة تنظيم بطولة قفز حواجز للمرة الأولى في شاطئ المارينا كانت جميله ولاقت استحسان الفرسان، وكان الجميع على موعد مع المتعة والتشويق خلال يومي البطولة.



وقدمت الملا للصيرفة مجموعة من الجوائز عبر جناحها في البطولة، كما عرفت الحضور بخدماتها المميزة التي ترتكز على تحويل الأموال إلى أكثر من 180 دولة حول العالم عبر 114 فرعا في الكويت، بالإضافة إلى تطبيق الملا للصيرفة الذي يتيح لعملائها إجراء عمليات التحويل وطلب العملات الأجنبية بكل سهولة وسرعة وأمان من أي مكان وفي أي وقت، وكذلك خدمات التحويل السريع خلال دقائق التي تقدمها الشركة والتي توفر الوقت والمال لعملائها الذين يرسلون أموالهم إلى الخارج سواء لدفع المصاريف الدراسية لأبنائهم أو للاستثمار أو السياحة.



واختتمت «الملا للصيرفة» بالتأكيد على ان مشاركتها في هذا النوع من المبادرات الرياضية تؤكد قدرات الكويت على استضافة الأحداث الكبيرة التي تسلط الضوء على أهمية الرياضة في مجتمعاتنا العربية كأداة تطوير ومضمار للإبداع، كما تعتبر منصة للإضاءة على المواهب المحلية الصاعدة والإنجازات الكويتية المتعددة في عالم الرياضة وتحديدا رياضة الفروسية.