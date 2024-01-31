

مبارك الخالدي



تنتهي مساء اليوم فترة الانتقالات الشتوية للموسم الحالي 2023/2024، والتي شهدت نشاطا واسعا على مستوى اللاعبين المحترفين في الاندية التي تنافس على القمة، ومحدودا في أندية الوسط والمؤخرة.



وخرج الجهراء من دائرة الحسابات لظروف إدارية وقانونية، كما لم تسجل الفترة نشاطا لافتا على مستوى اللاعبين المحليين.



وفي هذا الإطار، ضم الكويت الكونغولي ارسن زولا، كما اتفق «الأبيض» مع مواطنه مهاجم معيذر القطري غي مبينزا ليحل بدلا من المهاجم التونسي ياسين الخنيسي بعد تعرضه لإصابة.



واستغنى عن التونسي بلال عيفة، ووقع العربي مع الجزائري عماد الدين بوبكر والتونسي ايمن الصفاقسي بديلين لممادو ثيام وسفيان بوشار، وعزز القادسية صفوفه بالتعاقد مع الغاني كينجسلي سوفو واستغنى عن يوسف بن سودة.



وفي كاظمة تعاقدت الإدارة مع الجزائري رضا محمد والنيجيري بنيامين تندي، فيما اتجه السالمية الى السوق الخليجي حيث تعاقد مع البحريني مهدي حميدان وكثف اتصالاته للتعاقد مع لاعب كرواتي، وحافظ النصر على عناصره. وفي الأحمدي كان الشباب الأكثر تغييرا في صفوفه، حيث تعاقد مع ثلاثة محترفين هم الاستوني بوجدان فاستسوك والتونسيان بلال عيفة ويوسف بن سودة.