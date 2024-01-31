

حقق بنك الكويت الدولي (KIB) خلال العام 2023 نقلة نوعية في تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية ورقمنتها، مواصلا استراتيجيته الشاملة والهادفة إلى مواكبة مسيرة التحول الرقمي وترسيخ ريادته في هذه المجال، انطلاقا من شعاره المؤسسي، بنك للحياة.



كما واصل البنك ابتكاراته الرقمية طوال العام ليتمكن من تقديم العديد من خدماته المصرفية للعملاء من دون الحاجة إلى زيارة الفروع، حيث نجح في إحداث طفرة في خدماته الإلكترونية، ومنها تجديد تطبيق KIB موبايل بالكامل، إلى جانب تعزيز شبكة أجهزة الصراف الآلي (ATM) الخاصة به بمزايا جديدة ومبتكرة، وتدشين جهاز الصراف التفاعلي (ITM).



وفي هذا السياق، قال المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: «لم يعد التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية وتبني التكنولوجيا المالية (فينتك) خيارا في سوق تنتشر فيه نسبة عالية جدا من مستخدمي الإنترنت، وخاصة خدمة 5G، حيث نتوجه بتركيزنا الآن على كيفية تسريع تلك العملية، في ظل ما تشكله الخدمات الرقمية من أهمية متنامية للعملاء على اختلاف شرائحهم، وذلك انطلاقا من كوننا شريكا موثوقا لأصحاب المصلحة».

وأضاف أن البنك يعتبر من الأوائل في تبني أحدث الحلول المالية التي تسهم في تحسين حياة العملاء، كما عمل خلال السنوات الماضية على تعزيز بنيته التحتية الرقمية لضمان تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية بمعايير عالمية وبطريقة سهلة وآمنة.



ولفت توفيقي، أيضا، إلى أن KIB يواكب التطورات المستجدة في السوق لجهة الخدمات الرقمية، وذلك عبر مواصلة الارتقاء بمختلف الخدمات والمنتجات الإلكترونية والحرص على تقديمها بأسلوب يضمن سلاسة وسهولة الوصول إليها عبر جميع نقاط التواصل مع العملاء وتبني أحدث التقنيات.



وقد أسهمت تلك التحديثات في تسجيل نتائج استثنائية خلال عام 2023، بما في ذلك زيادة ملحوظة بنسبة 56% في عدد العملاء الذين قاموا بتفعيل خدمة الإشعارات الإلكترونية من خلال تطبيق KIB موبايل، مقارنة بالعام 2022، إضافة إلى نمو بنسبة 75% في عدد الودائع التي تم إنجازها عبر التطبيق مقارنة بعام 2022.

وعلاوة على ذلك، سجل البنك زيادة بنسبة 40% في عدد الحسابات التي تم فتحها عبر تطبيق البنك على الهواتف المحمولة مقارنة بعام 2022، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 18% في العمليات التي تم تنفيذها عبر خدمة KIBPay للدفع السريع، والتي بلغت نحو 204 ملايين دينار كويتي خلال عام 2023، إلى جانب فتح حساب الدروازة عن طريق الخدمة الهاتفية من قبل شريحة واسعة من العملاء وإيداع أموال بلغت أرصدتها نحو 37 مليون دينار كويتي.



تطبيق KIB موبايل.. مزايا شاملة ومتكاملة



يسعى KIB إلى مواكبة الاعتماد المتزايد للعملاء على هواتفهم الذكية، حيث قام KIB بتجديد تطبيقه KIB موبايل بالكامل بهدف توفير السهولة والمرونة والقدرة على الوصول الآمن والشامل إلى المزايا المتنوعة، ما يضمن للعملاء التمتع بتجربة مصرفية استثنائية ومتطورة، من خلال الاطلاع بشكل شامل على تفاصيل التمويل وجدول الدفعات، وإدارة حساباتهم وبطاقاتهم واستثماراتهم، إضافة إلى إجراء التحويلات المصرفية وإنجاز المدفوعات وإدارة قائمة المستفيدين، ومن بين المزايا، أيضا، خدمة KIBPay التي يمكن للعملاء من خلالها طلب الدفعات المالية، إعادة تعبئة الحساب وتجزئة الفواتير بمنتهى السهولة.



وفي وقت لاحق من العام 2023، عمل KIB على إضافة خدمة «إدارة المصروفات» الجديدة التي من شأنها تمكين العملاء من التمتع بمجموعة واسعة من المزايا الفريدة، مثل ميزة المصروفات والواردات المصممة لإبقائهم على اطلاع بشكل دائم على البيانات المالية الخاصة بمعدلات الإنفاق والادخار، وأعلى المتاجر إنفاقا لتعريفهم بالمتاجر والعلامات التجارية التي تشهد معدلات إنفاق أعلى من غيرها، والإنفاق حسب الفئة، حيث يمكن للعميل إدارة أمواله وتحديد مصروفاته وفقا لفئات مخصصة، إضافة إلى المقارنة الشهرية التي تتيح الموازنة بين حجم الإنفاق الشهري ومقارنته بالأشهر الأخرى، وكذلك إدارة الميزانية التي يمكن للعميل من خلالها وضع حدود معينة للإنفاق الشهري ومتابعة العمليات وتصنيفها، وأخيرا ميزة الملخص المالي التي توفر بيانات تفصيلية لتمكين العميل من اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة وحكمة.



وإلى جانب ذلك، فقد أطلق KIB خدمة تلقي الشكاوى من العملاء وتوفير الحلول المناسبة لها عبر تطبيقه المصرفي KIB موبايل وذلك من باب توفير وقتهم وجهدهم، حيث يقوم العميل بتعبئة نموذج الشكوى إلكترونيا عبر هاتفه، وبمجرد تقديم طلبه، يتلقى إشعارا من البنك بتسلم الطلب وبدء العمل على معالجته بأقصى سرعة ممكنة، علما أن عملية البحث في الشكوى تستغرق خمسة عشر يوم عمل.

كما يمكن للعملاء في حال نسيان الأرقام السرية لبطاقاتهم البنكية الاستعانة بميزة تذكر الرقم السري عبر تطبيق البنك وذلك للاستمرار في التمتع بعمليات الشراء من دون الحاجة إلى إعادة تعيين تلك الأرقام السرية.



645 ألف مكالمة لمركز الاتصال



في إطار حرصه على الارتقاء دائما بمستوى خدمة العملاء، من خلال تعزيز قنوات التواصل بينه وبينهم وضمان خدمتهم على مدار الساعة، كشف توفيقي عن استقبال مركز الاتصال لدى KIB أكثر من 645 ألف مكالمة خلال العام الماضي، بمعدل 54 ألف مكالمة شهريا، وذلك تأكيدا لما تتميز به هذه الخدمة من سهولة وسرعة وكفاءة في تلبية متطلبات العملاء، في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، كما زادت نسبة التفاعل عبر صفحات KIB على مواقع التواصل الاجتماعي @KIBPage بمعدل 100% مقارنة بعام 2022، مع إطلاقه لقنوات تواصل بديلة ورقمية جديدة كخدمة الواتساب التفاعلية التي تتيح للعملاء التمتع بخدمة أكثر سرعة من خلال الرد الفوري على اتصالاتهم بالبنك والإجابة عن استفساراتهم كافة.

وإضافة إلى خدمة الواتساب التفاعلية، قام البنك بتخصيص فريق متكامل في مركز خدمة العملاء لتلبية جميع الاستفسارات والطلبات التي يتقدم بها عملاء باقة Black خلال وقت قياسي، والاستجابة لمكالماتهم على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.