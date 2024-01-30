بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.. هذا نصها:



يطيب لنا ونحن نغادر أرض الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بعد زيارة دولة أن نعرب لكم عن صادق آيات الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة رسخا ما يربط بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية ووشائج قربى تمتد جذورها إلى عقود طويلة.



وفي هذا الصدد نود في أول زيارة خارجية لنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد تسلمنا مقاليد الحكم أن نشيد بالمكانة الرفيعة التي يتبوأها بلدكم الشقيق ودوره المحوري الهام على المستويين الإقليمي والدولي مؤكدين حرصنا على توطيد العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين.



كما أود أن أعبر لكم أخي العزيز عن عميق شكري وبالغ امتناني بمنحي (قلادة الملك عبدالعزيز) مؤكدا بهذه المناسبة اعتزازي الكبير بهذه البادرة الأخوية الكريمة من لدنكم والتي كان لها بالغ الأثر الطيب في النفس لما تجسده من معاني الأخوة الوثقى التي تجمعنا.

وختاما.. أدعو الله العلي القدير في علاه أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادتكم الحكيمة التقدم والرفعة والازدهار.