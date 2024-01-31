

شريف حمدي



أغلقت بورصة الكويت تداولات جلسة أمس على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، وسط زيادة ملحوظة في معدلات السيولة، مدعوما بعودة التوسع في الشراء لدى المتداولين على شريحة متباينة من الأسهم في السوقين الأول والرئيسي بعد موجة محدودة من البيع بهدف جني الأرباح على بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية لافتة في الفترة الأخيرة.



وقفزت السيولة المتدفقة إلى بورصة الكويت لـ 80.5 مليون دينار بجلسة امس بنسبة ارتفاع بلغت 43% مقارنة بجلسة أول من امس البالغ مستوى السيولة فيها 56.3 مليون دينار، وتوزعت سيولة جلسة أمس بواقع 58.33 مليون دينار بالسوق الأول و22.2 مليون دينار بالسوق الرئيسي.



وحازت أسهم ايفا أعلى معدلات سيولة خلال الجلسة بتداولات بلغت قيمتها 11.3 مليون دينار، تلاها سهم المباني بسيولة 10.7 ملايين دينار، ثم سهم الوطني بـ 7.8 ملايين دينار، وسهم بيتك بـ 5.4 ملايين دينار، ثم سهم بوبيان بـ 4.5 ملايين دينار.



وبدا من خلال حركة التداولات امس ان كل أنواع الأسهم سواء المتوسطة والصغيرة او القيادية تشهد عمليات شراء انتقائية استباقا لبدء الكشف عن النتائج المالية للعام المالي الماضي من خلال البنوك وخاصة الوطني وبوبيان خلال الفترة القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن يصاحب الكشف عن النتائج توصيات بتوزيعات نقدية ومنحة مرضية للمساهمين.



ويدعم نشاط السوق الإيجابي في هذه الفترة استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي، إذ ارتفع سعر النفط الكويتي إلى 85 دولارا للبرميل، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية تجاه الإيرادات العامة التي تحققها الدولة وتحسن أوضاع الميزانية ما سينعكس على الاقتصاد الوطني ككل.



وحققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب بنسبة 0.3% بإضافة 122 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 43.277 مليار دينار ارتفاعا من 43.155 مليار دينار أول من امس، إذ تشهد القيمة السوقية للبورصة قفزات لافتة منذ بداية العام الحالي وسط حالة التفاؤل التي تعم أرجاء السوق.



وقاد نشاط السوق امس 6 قطاعات تصدرها قطاع الاتصالات بمكاسب 2% للمؤشر الوزني للقطاع، تلاه قطاع العقار بـ 0.8%، وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 49 شركة جراء عمليات الشراء، في المقابل تراجعت أسعار أسهم 61 شركة واستقرت قيمة اسهم 14 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 25 شركة.



وارتفعت أحجام التداول بنسبة 25% بتداول 244 مليون سهم ارتفاعا من 194 مليون سهم اول من امس، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر تداولا سهم ايفا بـ 27.9 مليون سهم، تلاه عقارات الكويت بـ 18.1 مليون سهم، ثم الكويتية بتداول 16.8 مليون سهم.



وارتفعت المؤشرات بشكل جماعي بنهاية جلسة امس، وذلك بواقع 0.2% لمؤشر السوق الأول الذي أضاف 17 نقطة لمكاسبه ليصل إلى 8032 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6% بإضافة 36 نقطة ليصل إلى 6004 نقاط متخطيا مستوى الـ 6 آلاف نقطة في ظل الإقبال على الأسهم المدرجة بالقطاع منذ بداية العام الحالي، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% بإضافة 21.5 نقطة ليصل إلى 7328 نقطة.