

القاهرة - ناهد إمام



استقبل م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية د.محمد فاروق رئيس شركة أديس القابضة لخدمات الحفر وم.أحمد محيي المدير الإقليمي للشركة بحضور م.شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول، حيث تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التي تتميز بها الشركة في مجال حفر الآبار وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة في ضوء فوزها بمناطق تابعة لشركة سوكو (حقلي رأس بدران وخليج الزيت) وشركة أوسوكو (حقول شقير البحرية وجازورينا ورأس العش وإيست زيت وأشرفي) بخليج السويس في أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية والتي لاتزال تحتوي على كميات من الزيت الخام، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن توقيع العقدين بنظام عقود الخدمة ووضع جدول زمني لبدء العمل في هذه الحقول.



وأوضح الملا خلال اللقاء أن طرح مثل هذه المزايدة يأتي في ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية والتمويل لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار.



من جانبه، أشار رئيس الشركة الى أنها شركة إقليمية يشمل نشاطها الأساسي العمل في عدد من الدول وهي السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر والهند، وأن هناك فرصا واعدة لمصر في هذا المجال لتعظيم الاستفادة من الحقول المتقادمة وطرح الحلول الفنية المبتكرة لاستخدام الحفارات المتقدمة في هذه المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من هذه الحقول، وأضاف ان معظم العمالة في أنشطة الشركة سواء داخل مصر أو خارجها هي عمالة مصرية على درجة عالية من الخبرة والاستيعاب للتكنولوجيات المتقدمة في مجال الحفر، وأن هناك تنسيقا مع شركات الحفر المصرية مثل شركتي الحفر المصرية والحديثة للحفر العاملة في هذا النشاط.