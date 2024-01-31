

بيروت ـ منصور شعبان ـ أحمد عزالدين



حصل اللقاء المنتظر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وسفراء «اللجنة الخماسية» في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.



وكان سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري أول الواصلين، إلى جانب سفير قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، وسفير مصر علاء موسى، وسفير فرنسا هيرفيه ماغرو وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، بحضور مستشاري الرئيس بري د.محمود بري وعلي حمدان اللقاء الذي استمر زهاء الساعة جرى خلاله عرض لآخر المستجدات لاسيما الاستحقاق الرئاسي.



هذا اللقاء «المحوري» شكل ركيزة الاهتمام السياسي في لبنان ولدى الإعلام، وسط شغور رئاسي مستمر منذ 15 شهرا، على الرغم من كل الاتصالات واللقاءات والجلسات النيابية، ومحاولات الموفدين الدوليين لحل هذا «اللغز». وقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اللقاء أن الموقف كان موحدا، وان الاجتماع كان مفيدا وواعدا.



بدوره، قال السفير المصري علاء موسى بعد اللقاء: سنجتمع ونتفق على كل شيء، وموقف «اللجنة الخماسية» موحد.



كذلك أكد السفير الفرنسي ماغرو أن موقف السفراء موحد، وقال: سنلتقي المسؤولين السياسيين في لبنان قريبا.



وقد أكد سفراء اللجنة الخماسية انه لم يتم البحث بالأسماء فيما يختص بالملف الرئاسي انما البحث تركز على مواصفات الرئيس المقبل.



الراهن أن موضوع الملف الرئاسي ترك شروخا سياسية لأسباب عدة أهمها رفض الأطراف طروحات بعضهم البعض، وكأن في الأمر سرا مكنونا يختبئ وراء اسماء ألمرشحين للرئاسة، فيما أقواهم لا يستطيع الحصول على ثلثي الأصوات أو «النصف + واحدا» من أصوات النواب إلا بقرار كبير.



هذا الواقع السياسي جعل البطريرك الماروني بشارة الراعي يحمل سيف المطالبة الدائمة بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو بعظته الأخيرة زاد من ضغطه في هذا الاتجاه، عندما قرأ رسالة تلقاها من مواطنين جنوبيين شرحوا فيها خطورة أوضاعهم ومعاناتهم من جراء الأعمال الحربية على أرضهم، فثارت ضده المواقف المنتقدة التي قابلها المدافعون عنه بشدة، وقد برز منها ما كتبه أمس، الرئيس الأسبق للجمهورية ميشال سليمان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا «إزاء حملة شتم وتخوين البطريرك الراعي لا يسعنا التعليق سوى: انما الامم الاخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا.. لا تقلقوا فسيذهبون والنصر سيكون حليف الاخلاق».



وعلقت النائب ستريدا جعجع على منشور لمؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين خلف أحمد الحبتور عبر منصة «اكس» وكتبت «ليس غريبا أبدا هذا الموقف المشرف من قبلكم، وأنتم من نشأتم على «نهج زايد»، نهج الشجاعة في قول الحق والحقيقة، نهج الحكمة ونهج التعاطف مع الآخرين».



وارفق المكتب الاعلامي للنائبة جعجع ما نشره الحبتور على حسابه الخاص عبر منصة «اكس»، حيث كتب فيه «مخز جدا ما نشهده من هجمة مبرمجة يتعرض لها غبطة البطريرك الماروني بشارة الراعي، عقب نقله لمعاناة وحالة الرعب التي يعيشها الشعب اللبناني في القرى الحدودية الجنوبية»، وسأل «هل وصل خوف هؤلاء المجرمين من كلمة الحق بهم إلى تلفيق تهمة العمالة بكل شخص يقول كلمة حق ويتعاطف مع مواطني بلده؟ أين العمالة في مواقف غبطته؟»، معتبرا أن سكوت كثر على خطف قرار لبنان من قبل ميليشيات عميلة لا يعني أن صوت الحق في لبنان قد مات.



في هذه الأثناء، بلغت الحرارة أدناها، بفعل العاصفة «حيان» التي وصلت لبنان، من تركيا، أتت أشد صقيعا من سابقتها «دانييلا»، حتى إنها من الممكن ان تكون اثرت في التخفيف من حدة التصعيد الحربي بجنوب لبنان حيث عمه هدوء حذر فوق صفيح مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين نفاها حزب الله في بيان صدر عن مكتب العلاقات الإعلامية.



وجدد المخاوف من امتداد الحرب الى لبنان، تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن جيشه «سيتحرك قريبا جدا» في الشمال.



وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أن قوات أخرى منتشرة حاليا في القطاع الفلسطيني ستغادر المنطقة لتنتشر في شمال إسرائيل.



وقال غالانت «سيتحركون قريبا جدا إذا ستعزز القوات في الشمال».



وتابع «القوات القريبة منكم... ستغادر الميدان وستتجه نحو الشمال، استعدادا لما سيحصل تاليا».



وأشار إلى أن جنود احتياط سيتركون مواقعهم استعدادا لهذه العمليات المستقبلية.