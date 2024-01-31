

دعت وزارة الداخلية المقيمين والوافدين، إلى تجنب استخدام الأسماء وتواريخ الميلاد كأرقام سرية في الحسابات الإلكترونية لإمكانية اختراق تلك الحسابات من قبل عصابات متخصصة في السطو وسرقة الأرصدة واختراق البريد الإلكتروني.



وحددت الوزارة 5 نصائح لكلمة سر قوية تعني أمانا أكثر، منها عند إنشاء كلمة السر تأكد من أنها تحتوي على حروف ورموز وأرقام، وألا يقل طولها عن 10 خانات، والابتعاد عن استخدام تواريخ الميلاد والأسماء والأرقام الشخصية وأرقام الهواتف في كلمات السر، وعدم استخدام كلمة سر واحدة لجميع حساباتك الإلكترونية وتأكد من تغييرها بين فترة وأخرى، وتجنب استخدام كلمة سر تتكون من أرقام أو حروف متسلسلة أو مكررة. وشددت «الداخلية» كذلك على ضرورة عدم مشاركة الحسابات الإلكترونية وكلمات السر مع أحد وتجنب وضعها بمكان ظاهر لعامة الناس.