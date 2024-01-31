باتت صحة النجم آلان ديلون البالغ 88 عاما في يد القضاء الفرنسي إذ إن الممثل الذي يعاني وضعا متدهورا وضع تحت «الحماية القضائية» فيما يتعلق برعايته الطبية، وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين أبنائه.



وأصدر قاضي الوصاية في محكمة بجنوب باريس قرارا اطلعت عليه وكالة فرانس برس، كلف بموجبه وكيلا قضائيا معاونة الممثل من الآن فصاعدا فيما يتعلق «بمتابعته طبيا»، واختيار مقدمي الرعاية المعنيين بذلك.



ولاحظ القرار الذي صدر قبل أيام، استنادا إلى تقرير خبرة قضائية طبية أجريت في وقت سابق من الشهر، وجود «خلاف بين أبناء آلان ديلون الثلاثة، يتعلق خصوصا برعايته الطبية والأخصائيين المولجين متابعة وضعه».



واعتبر نجله البكر أنتوني في تصريح لوكالة فرانس برس أن هذا الإجراء «أمر جيد إذا كان من شأنه أن يضع الأمور في نصابها الصحيح ويحول دون تناول المحامين» مرض والده «من دون أن يكونوا حتى اطلعوا على ملفاته الصحية».



أما وكيل كريمة النجم أنوشكا المحامي فرانك بيرتون فقال لوكالة فرانس برس إن الابنة «مرتاحة» واصفا هذه الخطوة بأنها «أمر جيد». ويتركز الخلاف على مسألة العلاج الذي يمكن أن يخضع له عملاق السينما الفرنسية من سرطان الغدد اللمفاوية الذي يعانيه.