

القاهرة: هناء السيد



تشارك جمعية المحامين الكويتية ممثلة برئيس الجمعية شريان الشريان، في أعمال المؤتمر العربي للمحاماة في نسخته الثامنة، والذي تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم (AIAM) من 2 - 3 فبراير المقبل، بمشاركة جمعية المحامين العمانية، ويشارك خليفة الرحبي أمين السر وجمعيات ونقابات المحامين بالدول العربية.



وقال أمين عام المؤتمر المحامي وليد عثمان إن المؤتمر يستقطب نخبة من قيادات المحاماة العرب ويهدف إلى تطوير أداء مكاتب وشركات المحاماة العربية، والتكيف مع الاتجاهات الدولية، خاصة في ظل التطور الهائل الحاصل في العالم، واتجاه المكاتب إلى الاندماج والتكتل لمواجهة التغيرات والأزمات، حيث أصبحت المحاماة صناعة وليس مهنة فقط، فقد وصلت قيمة الأعمال القانونية على مستوى العالم إلى 750-790 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع نموها إلى 840-940 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 4.5 إلى 5%.



كما صرح بأن المؤتمر يشهد حضورا مميزا من المحامين والمحاميات من القطاعين الخاص والعام خاصة من المملكة العربية السعودية، حيث يحضر المؤتمر أكثر من 120 مشاركا من 16 دولة هي: مصر، السعودية، سلطنة عمان، لبنان، العراق، قطر، الأردن، الجزائر، الكويت، الإمارات، السودان، سورية، البحرين، المغرب، اليمن، والهند.