وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التربية بتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية، بدءا من العام الدراسي المقبل (2024-2025) وبشكل متدرج، والاستمرار في اعتماد النهج التقليدي المقالي في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي 2023-2024، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سانا».



كما وافق مجلس الوزراء على توجهات وزارة التربية للسعي إلى تطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة في المرحلة الثانوية بشكل عام، وفق الإمكانات المتوافرة، وبما يدعم جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وشفافية وعدالة مخرجات العملية التربوية.



وأكد رئيس المجلس حسين المهندس عرنوس حرص الحكومة على تقديم كل ما يلزم لتطوير واقع العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الثقة بالشهادات العلمية السورية، موضحا أهمية إزالة أي هواجس عند الطلبة، وضمان نوعية الأسئلة والتطبيق الأمثل للأتمتة وتأمين متطلباتها.



وعلق وزير التربية «عامر المارديني» حول التريث في اعتماد «الامتحان المؤتمت» للشهادة الثانوية حتى العام المقبل، وقال: بعد تقييم نتائج الامتحانات النصفية بالطريقة المؤتمتة ظهر أن هناك إشكالية معينة في طريقة التعاطي مع الإجابات، وبناء عليه قدمت وزارة التربية مقترحا لمجلس الوزراء بالتريث حتى العام المقبل وتمت الموافقة عليه.



وأضاف: تمت مناقشة إيجابيات النظام الامتحاني المؤتمت وسلبياته وضرورة تدريب وتأهيل الأساتذة والطلاب والمناهج بما يتوافق مع أتمتة الأسئلة حتى موعد تطبيقه العام المقبل.