بيروت - داود رمال



التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان«اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو، وجرى البحث في الوضع الأمني في الجنوب حاليا وكيفية تنفيذ القرار 1701، والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش.



كما التقى ميقاتي وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي أعلن بعد اللقاء انه «بمساع مع القيادة السورية ومع وزير الدفاع السوري تحديدا، تم إيقاف نحو 90% من النزوح السوري الجديد في منطقة الشمال تحديدا، ونحن نتابع الموضوع في الوزارة، وان شاء الله يتم وضع ملف النازحين على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء».



وعلمت «الانباء» ان «موضوع التعيينات العسكرية ولاسيما تعيين رئيس للأركان كان مدار بحث بين ميقاتي وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، حيث تم استعراض مستجدات هذا الملف وإمكانية طرحه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء».



من جهة اخرى، عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استنكارها وأسفها للهجوم الأخير على أفراد أميركيين متواجدين على الحدود الأردنية، وما نتج عنه من خسارة عدد من الأفراد وسقوط جرحى، وما يشكله أيضا «من انتهاك لأمن وسيادة الأردن الشقيق، وما ينتج عنه من تصعيد خطير، وتوتر في المنطقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



كما أعربت الوزارة عن تضامنها مع الاردن الشقيق وتأييدها لما تتخذه السلطات الاردنية من إجراءات تحفظ لها أمنها واستقرارها.



ودعت جميع الأطراف المؤثرة إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد والتوتر من خلال وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، كمدخل لحل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.