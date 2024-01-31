

الدوحة - فريد عبدالباقي



يخوض المنتخب البحريني، مباراة في غاية الصعوبة عندما يواجه نظيره المنتخب الياباني في 2:30 عصر اليوم بستاد الثمامة في ختام مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 المقامة حاليا في الدوحة.

ويعبر الفائز من المواجهة إلى الدور ربع النهائي، لملاقاة الفائز من مباراة المنتخبين الإيراني والسوري المقررة في 7:00 مساء اليوم بستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل. ويدرك المنتخب البحريني صعوبة الموقف، لاسيما أنه سيواجه إحدى المنتخبات المرشحة لنيل اللقب، رغم احتلال المنتخب الياباني المركز الثاني في المجموعة الرابعة، خلف المنتخب العراقي المتصدر.

ويأمل الأحمر البحريني إحداث مفاجأة مدوية بإقصاء المنتخب الياباني، واستكمال مشواره في البطولة، نحو بلوغ الدور ربع النهائي، ومن ثم البحث عن رحلة اللقب القاري الأول، علما أن أفضل نتائج المنتخب البحريني هي الوصول إلى الدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع في نسخة العام 2004 التي جرت في الصين.

في المقابل، يتطلع المنتخب الياباني الأكثر تتويجا في البطولة بـ 4 ألقاب، كان آخرها عام 2011 في الدوحة، إلى تجاوز المنتخب البحريني، ومواصلة مشوار البحث عن العودة إلى منصة التتويج، وتعويض خسارة المباراة النهائية في النسخة الماضية التي جرت في الإمارات عام 2019 أمام المنتخب القطري. وكان المنتخب البحريني قد سجل المفاجأة في الدور الأول عندما تصدر المجموعة الخامسة على حساب المنتخب الكوري الجنوبي رغم خسارته في المباراة الأولى أمام هذا الأخير 1-3، لكنه حقق انتصارين على ماليزيا، والأردن بالنتيجة نفسها بهدف نظيف، ليجمع 6 نقاط تأهل بها الى دور الـ 16 بطلا للمجموعة، تاركا المركز الثاني لكوريا الجنوبية التي تعادلت مع الأردن وماليزيا.

ويعول المنتخب البحريني على مجموعة جيدة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم المهاجم عبدالله يوسف، وعلي مدن صاحب هدف الفوز على ماليزيا في الوقت بدل الضائع، الى جانب عبدالله الحشاش ومحمد مرهون.

بينما يمتلك المنتخب الياباني ترسانة من نجوم ينشطون في كبريات الدوريات الأوروبية، يأتي على رأسهم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي واتارو إندو، ومدافع أرسنال الإنجليزي تاكيهيرو تومياسو، إلى جانب لاعب وسط ريال سوسييداد تاكيفوسا كوبو، وجناح برايتون الإنجليزي كاورو ميتوما.