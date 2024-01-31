

بركلات الترجيح، خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي 2-4 عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب «المدينة التعليمية» في ثمن نهائي كأس آسيا قطر 2023.



بادر المنتخب السعودي بالتسجيل عن طريق البديل عبدالله رديف بالدقيقة 46، قبل أن يعدل النتيجة لكوريا تشو جو سونغ في الدقيقة 90+9.



ونجح المنتخب الكوري في المرور للدور ربع النهائي على حساب السعودية وضرب موعدا مع أستراليا.



جاءت الدقائق الأولى متوازنة وحذرة من قبل المنتخبين السعودي والكوري، وسط ضغط من قبل لاعبي «الأخضر» على دفاع «الشمشون»، وأطلق عبدالله الخيبري تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى الكوري بالدقيقة 13.



وأجرى مانشيني مدرب الأخضر تبديلا أول بدخول المهاجم عبدالله رديف وخروج صالح الشهري، ونجح البديل في افتتاح التسجيل للمنتخب السعودي بهدف أول بالدقيقة 46 بعدما تلقى تمريرة متقنة من سالم الدوسري وانطلق داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه قوية وجميلة سكنت الزاوية اليسرى للحارس الكوري.



ومع تواصل الحضور الهجومي الكبير والخطير من كوريا وقفت العارضة مع «الأخضر» بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكن استطاع «الشمشون» تسجيل هدف التعادل القاتل بالدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق تشو جو سونغ، بضربة رأسية بعد تمهيد رأسي متقن من زميله سيول يونغ وو، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 ويتم اللجوء لشوطين إضافيين.



وفي الركلات الترجيحية، فاز المنتخب الكوري بنتيجة 4-2 مستفيدا من إهدار سامي النجعي وعبدالرحمن غريب لركلتين ترجيحيتين.