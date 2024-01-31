

قرر المدير الفني المغربي لمنتخب الأردن لكرة القدم الحسين عموتة استبعاد اللاعب حمزة الدردور من معسكر النشامى في نهائيات كأس آسيا في قطر بسبب مخالفة الضوابط والتعليمات.



ونشب خلاف بين عموتة والدردور في اللحظات الأخيرة من مباراة الأردن مع العراق في دور ثمن النهائي وقام على إثره المدرب بدفع اللاعب بعد تلقيه البطاقة الحمراء من الحكم الإيراني علي رضا وهو على دكة البدلاء. من جانب آخر، أكد عموتة، أن اللاعبين قدموا أداء جيدا أمام العراق، واستحقوا الخروج بالفوز. وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لعبنا بطريقة ذكية أمام العراق، وحاولنا في الوقت نفسه استثمار سرعتنا في الهجوم»، شاهدنا فريقا جاهزا، واستثمرنا نقاط القوة بشكل جيد، وهجماتنا كانت خطرة ولدينا لاعبون في المقدمة مميزون.



وأكد عموتة أن طموحه في البطولة لا يزال كبيرا، مشيرا إلى أن منتخب الأردن وصل في نسخة 2011 إلى دور الثمانية، ونحن نسعى للذهاب أبعد من ذلك. ويلعب المنتخب الأردني في ربع النهائي أمام طاجيكستان، في فرصة مواتية أمام «النشامى» لبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.