

واصل منتخب أوزبكستان حلمه بالتتويج بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم بعدما صعد لدور الثمانية للمسابقة، عقب فوزه الثمين 2-1 على منتخب تايلند، أمس، في دور الـ 16 للنسخة الحالية المقامة في قطر.



فعلى ملعب «الجنوب»، بادر منتخب أوزبكستان بالتسجيل عن طريق عزيز بيك تورجونباييف (37)، قبل أن يتعادل ساباتشوك ساراتشارت لتايلند (58)، ولم يهنأ المنتخب التايلندي بتعادله كثيرا بعدما أحرز اللاعب الشاب عباس بيك فايزوليف الهدف الثاني لأوزبكستان (65)، ليقود الفريق الملقب بـ «الذئاب البيضاء» لمواصلة مسيرته في البطولة.



وضرب منتخب أوزبكستان، الذي صعد لدور الثمانية للمرة الخامسة في أمم آسيا، موعدا في الدور المقبل يوم 3 فبراير القادم بملعب الخور، مع منتخب قطر حامل اللقب، الذي صعد للدور ذاته، عقب فوزه 2-1 على منتخب فلسطين أمس الاثنين في دور الـ 16 وصعد منتخب أوزبكستان للأدوار الإقصائية في أمم آسيا 2023، بعدما حل في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، حيث تعادل مع سورية من دون أهداف، وأستراليا 1-1، فيما تغلب على الهند 3-0.



في المقابل، تأهل منتخب تايلند لمرحلة خروج المغلوب عقب تواجده في وصافة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حيث فاز 2-0 على قيرغيزستان، فيما تعادل من دون أهداف مع سلطنة عمان والسعودية.